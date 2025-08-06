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Bu anketin sonuçları şaşırtıcı! İktidara oy vermekten vazgeçer misiniz diye sorulunca...

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İnternet Haber özel içerik
Bu anketin sonuçları şaşırtıcı! İktidara oy vermekten vazgeçer misiniz diye sorulunca...

TÜRKİYE yüksek enflasyonla gelen hayat pahalılığı cenderesinin içinden geçiyor. Zorlayan ekonomik şartların vatandaşın siyasi tercihine olan etkisini araştırmak için anket yapıldı. ASAL anket şirketinin elde ettiği sonuçlar hiç de beklendiği gibi değil. Ekonomik kriz seçmenin tercihinde pek de bir şey değiştirmemiş. İşte anket sonuçları...

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TÜRKİYE'nin ekonomik şartlarının seçmen davranışına etkisini ASAL anket şirketi araştırdı. Sosyal medyadan yayınlanan anketin sonuçları hayli ilginç... Seçmenlere yöneltilen soru ve alınan yanıtlar şöyle oldu:

-Ekonomik şartlarınızın kötüleşmesi halinde mevcut iktidara oy vermekten vazgeçer misiniz?
-Vazgeçerim: %19.8
-Vazgeçmem: %72.2
-Fikrim Yok/Cevap Yok: %8.0


Vazgeçerseniz ne yaparsınız?
İktidara oy vermekten vazgeçenlerin tutumları da araştırıldı. Böyle bir durumda seçmen rakip partiye mi gidiyor yoksa sandığa mı küsüyor. Geçtiğimiz yerel seçimlerde AK Parti seçmeni 'küslüğünü' sandığa gitmeyecek göstermişti. Peki ekonomik kriz sebebiyle seçmen muhtemel bir seçimde ne yapar? İktidara oy vermem diyenlerin yönelimi şöyle:
-Sandığa gitmem: %34.2
-Muhalefete oy veririm: %25.6
-Fikrim Yok/Cevap Yok: %40.2

Bu anketin sonuçları şaşırtıcı! İktidara oy vermekten vazgeçer misiniz diye sorulunca... - Resim: 0

Ekonomik kriz en çok neyde zorluyor?

Asal Araştırma, yurttaşların geçim derdine yönelik bir araştırma da yaptı. Ankette 'en çok hangi masrafı karşılamakta zorlanıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Zirveye çıkan mutfak ve kira masrafları olurken, ulaşım üçüncü sırada yer aldı. 

Bu anketin sonuçları şaşırtıcı! İktidara oy vermekten vazgeçer misiniz diye sorulunca... - Resim: 1

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