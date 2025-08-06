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CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve CHP'li Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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