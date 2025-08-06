Sahte diploma skandalında çete liderinden itiraf!

Türkiye sahte diploma skandalını konuşmaya devam ediyor. Sahte belgeler hazırlayan çetenin lideri “Ziya hoca” olarak bilinen tutuklu Ziya Kadiroğlu’nun hem ifadesi hem mesajları ortaya çıktı. Dubai'den gelecek olan menşei bilinmeyen para konuşmaları dikkat çekti. Kaç sahte kimlik yaptığını çete lideri bile bilmiyor. İşte ortaya çıkan mesajlaşmalar...

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Suç örgütünün aranması veya yakalama kararı olanlara sahte kimlik yaptığı ortaya çıktı. İtiraf çete lideri olarak bilenen 'Ziya Hoca'dan geldi. İddianamedeki detaylarda kara para izlerine de rastlandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları....

Sahte kimlik itirafı

Sözcü'de yer alan habere göre, Kadiroğlu ifadesinde arama ve yakalama kaydı olan kişilere dahi kimlik çıkardığını itiraf etti ve "benden kimlik yapmamı isteyen kişiler bana telegram kanalı üzerinden ulaşmakta idi, bana ulaşan kişiler genelde aranma kaydı olan, yakalama kaydı olan kişiler oluyor idi, ben bu şekilde 50-60 adet sahte kimlik yaptım" dedi.

Kadiroğlu’nun telefon kayıtlarında ise “Alex” ve “Pablo” isimli iki kişiyle sürekli irtibat kurulduğu görüldü. Kadiroğlu, bir kişinin kendisine “kredi kartı kopyalama yapabilir misiniz?” sorusu üzerine bunu Alex adlı kişiye ilettiğini onun da kendisine link attığını söyledi.

En çarpıcı yer ise Pablo adlı kullanıcıyla arasında geçen diyalogdu. İddianamede yer alan bilgilere göre Dubai üzerinden gelecek bir para üzerine Pablo adlı kullanıcı ve Kadiroğlu arasında bir konuşma gerçekleşti.

Kadiroğlu, ifadesinde kara para olduğu düşünülen bu transferle ilgili şunları söyledi:

“Kim olduğunu bilmediğim pablo isimli şahsın bana sürekli başkaca şahıslara ait kimlik belgelerini atma sebebi benden belge ya da diploma yapmamı istemesindendir. Benim belge karşılığında istediğim 50 bin TL para belgenin tarafımca hazırlanması karşılığında talep ettiğim tutardır.

Konuşma içerisinde ufak da olsa indirim yapacağımı da söyledim. Bu şekilde para alarak kaç belge hazırladığımı hatırlamıyorum. Dubai ülkesinden Türkiye'ye getirilecek olan menşeini bilmediğim paranın aktarılması ile alakalıdır.”

“Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz”

Bunun üzerine Pablo adlı kullanıcıyla arasında geçen konuşmalarda “Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz”, “Sokakta dedikodusu çıkmasın kafi”, “Kişiler kendini ifşa etmesin yeterli” şeklinde mesajlar atıldığı tespit edildi.