BIST 10.850
DOLAR 40,67
EURO 47,12
ALTIN 4.421,51
HABER /  DÜNYA

ABD, Ukrayna'ya 203,5 milyon dolarlık muhtemel askeri satışı onayladı

ABD, Ukrayna'ya 203,5 milyon dolarlık muhtemel askeri satışı onayladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya toplam 203,5 milyon dolar değerinde "muhtemel askeri ekipman ve hizmet satışına" onay verdiğini açıkladı.

Abone ol

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya toplam 203,5 milyon dolarlık "muhtemel askeri ekipman ve hizmet satışının" onaylandığı kaydedildi.

Açıklamada, M777 obüsleri ve ilgili ekipmanlara yönelik yedek parça, bakım hizmetleri ve lojistik desteğin 104 milyon dolar, ayrıca nakliye hizmetleri ile buna ilişkin ekipmanların potansiyel satışının yaklaşık 99,5 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının onayladığı söz konusu satışın Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitesini artıracağı vurgulanan açıklamada, "Bu satış, Ukrayna'nın öz savunma ve bölgesel güvenlik misyonlarını daha güçlü bir yerel bakım ve destek altyapısıyla yürütmesini sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ekipman, bakım ve lojistik destek hizmetlerinin ana yüklenicisinin ise İngiltere merkezli savunma sanayi firması BAE Systems olacağı bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu
İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu
"Dört Büyükler" NeXT Sosyal'de yerini aldı
"Dört Büyükler" NeXT Sosyal'de yerini aldı
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sürpriz sonuçlar
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sürpriz sonuçlar
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı
Yunus Akgün 2029’a kadar Galatasaray'da!
Yunus Akgün 2029’a kadar Galatasaray'da!
İsrail'de, Gazze'ye saldırılara ilişkin planlar soykırımcı Netanyahu'ya sunuldu
İsrail'de, Gazze'ye saldırılara ilişkin planlar soykırımcı Netanyahu'ya sunuldu
ASELSAN'dan 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi
ASELSAN'dan 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi
BM'den İsrail uyarısı: Felaket sonuçları olur
BM'den İsrail uyarısı: Felaket sonuçları olur
Sudan'da bir haftada 2 bin 345 kolera vakası kaydedildi, 21 kişi öldü
Sudan'da bir haftada 2 bin 345 kolera vakası kaydedildi, 21 kişi öldü
Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin kiralandığını duyurdu
Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin kiralandığını duyurdu
Oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek
Oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek
Dışişleri Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı
Dışişleri Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı