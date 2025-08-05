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Yunus Akgün 2029’a kadar Galatasaray'da!

Yunus Akgün 2029’a kadar Galatasaray'da!

Galatasaray, genç yıldızı Yunus Akgün’ün sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2029’a kadar uzattı. Geçen sezon 44 resmi maçta 12 gol atan Yunus, uzun süre daha sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen milli futbolcu Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunus'un bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatıldığı bildirildi.

Galatasaray'da geçen sezon 44 resmi maça çıkan Yunus, 12 kez fileleri havalandırdı.

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