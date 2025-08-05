Yılmaz Tunç: Sahte diploma soruşturması yaklaşık 1 yıldır sürüyordu

Kamu kurumlarının elektronik sistemlerine sızarak sahte imzalarla diploma kayıtları düzenleyen kişilere yönelik soruşturmaya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Tunç, suç ihbarının ardından ivedilikle başlatılan adli soruşturmanın, yaklaşık 1 yıldır tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğünün altını çizdi.

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Türkiye'nin konuştuğu sahte diploma skandalında gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Geçen yıl ortaya çıkan, sahte diplomalar ve sahte akademisyenlerle tartışma konusu olan e-imza skandalında gelişmeler yaşanıyor.

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada 134 şüpheli hakkında geçtiğimiz aylarda dava açılmıştı.

Kamu kurumlarının elektronik sistemlerine sızarak sahte imzalarla diploma kayıtları düzenleyen kişilere yönelik soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"SORUŞTURMA, YAKLAŞIK 1 YILDIR TÜM YÖNLERİYLE VE BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMÜŞTÜR"

Soruşturmanın 1 yıldır gizlilikle yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Tunç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos 2024 tarihinde başlatılan soruşturmalar kapsamında bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte elektronik imzalarla işlem yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında 21 Mayıs 2025 tarihinde kamu davası açılmıştır.

Suç ihbarının ardından ivedilikle başlatılan adli soruşturma, yaklaşık 1 yıldır tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürülmüş; şüphelilerin tespitine yönelik olarak elektronik materyal inceleme raporları, HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtlarına ilişkin teknik analizler, IP ve port bilgileri, kolluk araştırma tutanakları ve diğer deliller detaylı biçimde değerlendirilmiştir.

SORUŞTURMA SÜRECİ GİZLİ OLARAK YÜRÜTÜLDÜ

Bu kapsamda; bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların sahte olarak üretildiği ve bunlarla kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak sahte kayıtların oluşturulduğuna yönelik usulsüz işlemler ortaya çıkarılmıştır.

Bu süreçte suç işlenmesinin önlenmesi ve olası zararların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla etkin bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

Gizli olarak yürütülen soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda farklı zamanlarda yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş, 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır.

Bunlardan 37’si hakkında tutuklama kararı verilmiş, 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

"HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞA KARŞI ETKİLİ ŞEKİLDE MÜCADELE YÜRÜTMEK EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZDUR"

Kamu hizmetlerinin güvenilirliğiyle, milletimizin kamu kurumlarına duyduğu itimat bizim için hayati önemdedir.

Bu güveni korumak, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele yürütmek en temel sorumluluğumuzdur.

Bu soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler, gelişmeler, atılan hukuki adımlar, başta yargı olmak üzere devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşlarıyla kararlılıkla yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların bir sonucudur.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın!

"DEZENFORMASYON AMAÇLI AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Suç teşkil eden, kamu düzenini bozan, devlet kurumlarının saygınlığını zedelemeye yönelik her türlü eylem karşısında, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır.

Bu süreçte devam eden soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı açıklamalara itibar edilmemelidir.