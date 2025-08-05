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Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin kiralandığını duyurdu

Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin kiralandığını duyurdu

Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin 5,7 milyon Euro bedelle Fransa ekibi Rennes'e iki yıllığına kiralandığını duyurdu.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Daha önce Kerem Demirbay'a veda eden Sarı-Kırmızılılar, son olarak Przemyslaw Adam Frankowski'ye yol ayrımına gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e gönderildiği duyuruldu.

X üzerinden paylaşılan gönderinin tamamı şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Przemysław Adam Frankowski’nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize; 2025/2026 futbol sezonu için 2.750.000 Euro, 2026/2027 futbol sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır. Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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