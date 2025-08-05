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Bu kez fırça atmadı! Zelensky, Donald Trump ile görüştü

Bu kez fırça atmadı! Zelensky, Donald Trump ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi yönündeki çabaları ele aldıklarını açıkladı.

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Ukrayna-ABD arasında kritik görüşme. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Savaşla ilgili gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelensky, "Başkan Trump ile verimli bir görüşme yaptım. Elbette önemli olan savaşı sona erdirmektir." ifadesini kullandı.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Kalıcı ve adil barışın sağlanması yönünde sarf ettiği çabalarından dolayı Trump'a teşekkür ettiğini aktaran Zelensky, "Gerçekten cinayetlerin bir an önce durdurulması gerekiyor, bunu tamamen destekliyoruz. Ruslar uzatmasaydı, aylarca savaş olmayabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ruslar saldırıların şiddetini artırdı. Başkan Trump, Rusya'nın Kiev'e, diğer şehirlerimiz ve yerleşim yerlerimize yönelik saldırıları konusunda tam bilgiye sahip.

RUSYA'YA YAPTIRIM ELE ALINDI

Rusya'ya yaptırımların uygulanmasını da görüştüklerini ifade eden Zelensky, "Ekonomileri düşmeye devam ediyor ve bu yüzden Moskova bu bakış açısına ve Başkan Trump'ın kararlılığına bu kadar dikkat ediyor. Bu, çok şeyi değiştirebilir." açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'YA SİLAH DESTEĞİ

Zelensky, Trump ile görüşmesinde Ukrayna'ya silah desteği konusuna da değindiklerini anlattı.

Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka'nın Ukrayna için ABD'den 1 milyar dolar değerinden fazla silah satın alacağını aktaran Zelensky, "NATO ülkeleriyle bu ilişkiler devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD-Ukrayna arasında silah tedarik anlaşmasının imzalanması için yapılan çalışmalar üzerinde de konuştuklarını kaydeden Zelensky, şunları kaydetti:

Ukrayna tarafı, İHA'lara ilişkin taslak anlaşmayı hazırladı, detaylı bir şekilde görüşmeye ve sonuçlandırmaya hazırız. En güçlü anlaşmalardan biri olabilir.

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