Gizli aşk yaşadığı kuzenini öldüren şahıs hakim karşısına çıktı

İstanbul'da Talip Yıldız, ailesinden gizli aşk yaşadığını iddia ettiği kuzeni Duygu Şahin ile kıskançlık nedeniyle kavga etmiş ve kuzenini önce boğup sonra bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan sanık Yıldız ilk kez hakim karşısına çıktı. Avukatın talebi ise akıllarda soru işareti bıraktı..

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Ekol TV Muhabiri Elyesa Karatepe'nin özel haberine göre; 18 yaşındaki Duygu Şahin Bursa'dan yola çıkarak, İstanbul'un Pendik ilçesinde oturan teyzesine ziyarete geldi. Şahin, gizli aşk yaşadığı iddia edilen 26 yaşındaki kuzeni Talip Yıldız ile 28 Ekim 2024 tarihinde eğlence mekanına gitti. Gece geç saatlerde eve dönen kuzenler arasında tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Duygu Şahin, aldığı darbelerin ardından bayılarak yere yığıldı. Talip Yıldız ise Şahin'i bıçaklayarak öldürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Talip Yıldız'ı olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık Talip Yıldız hakkında, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

“GÖZÜM DÖNDÜ, HATIRLAMIYORUM”

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine, tutuklu sanık Talip Yıldız, mağdur baba H.Ş. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapması için söz verilen sanık Yıldız, “Duygu Şahin ile gönül ilişkimiz vardı. Akraba olduğumuz için ailemizden gizliyorduk. İstanbul’a gezmeye geldi. Dışarı çıktık, bazı mekanlara giderek alkol aldık. Oturduğumuz mekanda telefonla konuşuyordu. Ben gelince garip davrandı. Konuşmalarından şüphelendim. Eve geçtiğimiz zaman telefonunda mesajlarını yakaladım. Üzerine yürüdüm. Bana küfür etti. Benimle oyun mu oynuyorsun beni ümitlendiriyorsun dedim. O da neden seninle sevgili olayım ki dedi. Arbede yaşadık. Gözüm döndü. Bıçağı ne zaman aldım ne zaman vurdum hatırlamıyorum. Çok pişmanım” dedi.

“TUTUKLULUĞU DEVAM ETSİN”

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın “kadına karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğun devamını talep etti.

ASIL KATİL AĞABEY Mİ?

Mağdur avukatı Büşra Keleş: "Duygu Şahin’in annesi Şahin’in halasını arayarak Duygu’nun Talip Yıldız’ın ağabeyi tarafından bıçaklandığını ve hastaneye kaldırıldığını söylemiştir. Sanığın suçu üstlenip üstlenmediği, ağabeyin olay gününe ait daraltılmış baz bilgilerini talep ediyoruz” dedi.

“AİLEM DAHİL EDİLMESİN”

Sanık Yıldız, “Olay sırasında ağabeyim arkadaşının yanına gezmeye Bartın’a gitti. Ailem bu olaya dahil edilmesin” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Sanık Talip Yıldız’ın ağabeyinin olaydan bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere HTS kayıtlarının bakılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.