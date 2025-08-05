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Elazığ'da talihsiz öğretmen nehre girip boğuldu

Elazığ'da talihsiz öğretmen nehre girip boğuldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren kişi boğuldu.

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Aşağı Mahalle yakınlarında serinlemek için suya giren Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Serkan D. (44) bir süre sonra gözen kayboldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan Serkan D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Serkan D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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