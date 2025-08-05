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Kocaeli'de genç kız yatağında ölü bulundu

Kocaeli'de genç kız yatağında ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 18 yaşındaki kız, yatağında ölü bulundu.

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4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde ikamet eden aile, odasındaki yatağında hareketsiz yatan kızları E.İ.T'nin çağrılarına tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Adrese yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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