'Psikolog Abdullah Volkan Uçak halı yıkamacısı' denmişti ilk açıklamasına bakın

Psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın sahte diploma alanlar arasında olduğu belirlenmişti. Ege Üniversitesi'nden sahte diploması var denilen Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi. Abdullah Volkan Uçak sahte psikolog haberleri sonrası açıklama yaptı, yurt dışından diploması olduğunu, denklik almak isterken çeteye rast geldiğini anlattı.

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Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlenirken, iddialar arttıkça skandalın boyutu da büyüyor. Kamu kuruluşlarındaki isimlerin E-imzalarını ele geçirerek sahte diploma, belge, kimlik üreten organize suç çetesi para karşılığı adeta sahte evrak dağıtmış. O kişilerden biri de asıl işi halı yıkamacılığı olan Abdullah Volkan Uçak çıktı. Ünlü bir psikolog olarak piyasada iş yapan Uçak, sahte diploma sebebiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldığını açıkladı.

Psikolog mu halı yıkamacısı mı?

Abdullah Volkan Uçak, Ege Üniversitesi'nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi görünüyor. Fakat Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı. Terapilerinde seans başına 4500 lira alan Abdullah Volkan Uçak sosyal medya fenomeni Murat Övünç'e yaptığı seansla gündem olmuştu.

Diplomam var ama denkliğim yok

Ege Üniversitesi diplomasının sahte olduğunu kabul eden Abdullah Volkan Uçak, yaptığı açıklamada psikoloji alanında yurt dışında Dublin Üniversitesi'nde eğitim aldığını iddia etti. Bu üniversitenin Türkiye'de denkliği olmadığını belirten Uçak, çeteyle bu şekilde tanışmış. Çeteyle denklik için anlaştığını belirten Abdullah Volkan Uçak, onların kendisine Ege Üniversitesi'nden yeni bir lisans diploması verdiğini, kendisinin de 'sizi şikayet edeceğim' diyerek irtibatı kestiğini öne sürdü. Abdullah Volkan Uçak, söz konusu sahte evrakla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakıldığını da söyledi. Uçak, geçmişte halı yıkamacılığı yaptığını da kaydetti.