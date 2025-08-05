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Koçtaş'ta ağustos ayında seçili ürünlerde yüzde 30 indirim

Koçtaş'ta ağustos ayında seçili ürünlerde yüzde 30 indirim

Koçtaş, ağustos boyunca geçerli olacak sezon sonu kampanyası kapsamında bahçe, balkon ve soğutma kategorilerindeki seçili ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, yaz sezonunun sonuna yaklaşırken dönemin ilgi gören ürünlerinde özel indirim kampanyası başlattı.

Ağustos boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, bahçe, balkon ve soğutma kategorilerindeki seçili ürünlerde yüzde 30'a varan sezon sonu indirimleri tüketicilerle buluşuyor.

Koçtaş, bahçe mobilyaları, salıncak, barbekü ve vantilatörler ile portatif soğutma sistemleri gibi ürünlerde sezon sonuna özel fırsatlar sunuyor.

Şirket, sezon sonuna özel kampanyayla yaşam alanlarına taze bir dokunuş katmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sağlarken, bahçe mobilyaları, çift kişilik çadırlar, soğutma ürünleri gibi çeşitli ürünler yüzde 30'a varan indirimlerle alınabiliyor.

Koçtaş'ın çok kanallı satış stratejisi sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciler kampanyadan faydalanabiliyor. Yaz sezonunun sonuna özel olarak hazırlanan kampanya dahilindeki ürünlere Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması ve İnternet sitesinden ulaşılabiliyor.

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