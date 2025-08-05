Eber'den Sapanca'ya: Göllerde su seviyesi alarm veriyor

Türkiye’nin can suyu gölleri alarm veriyor. Su seviyesi hızla düşen 8 göl için Tarım ve Orman Bakanlığı acil müdahale planı hazırlıyor. Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe gölleri kuraklık riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar erken uyarı sistemi kurulmasını önerirken, Bakanlık su verimliliği için 112 maddelik eylem planı oluşturdu.

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İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve çevresel baskılar nedeniyle su kaynakları üzerindeki risklerin artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerinde su seviyesindeki düşüşler ve ekosistem kayıplarını önlemek amacıyla kapsamlı bir eylem süreci başlattı.

Türkiye kişi başına yıllık 1308 metreküp kullanılabilir su miktarıyla “su stresi” altındaki ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda Türkiye’nin 2030’dan itibaren “su sıkıntısı çeken” ülkeler sınıfına girebileceğini vurguluyor.

Bakanlık, göllerdeki kuraklık riskini azaltmaya yönelik çeşitli adımlar atıyor. Bu çerçevede 24 Aralık 2024’te toplanan Ulusal Su Kurulu'nda, kuraklıktan etkilenen göller için eylem planları hazırlanması ve bu planların kurula sunulması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda risk altındaki göller belirlendi, mevcut uygulamalar değerlendirildi ve yeni adımlar planlandı.

112 MADDELİK EYLEM PLANI HAZIRLANDI

“Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı” yayımlandı. Bu kapsamda 112 eylem belirlenirken, Su Verimliliği Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ayrıca Su Verimliliği Bilgi Sistemi’nin kurulmasına yönelik teknik çalışmalar başlatıldı.



Havza ölçeğinde kuraklık yönetimi ve sektörel su tahsis planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Nehir havza yönetim planları ile göl alanlarını korumaya yönelik önlemler geliştiriliyor, su kaynakları sayısallaştırılarak kayıt altına alınıyor.

KURAKLIK RİSKİ ALTINDAKİ GÖLLER ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Son olarak, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı. Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerine yönelik durum ve çözüm önerileri çalıştayda ele alındı.

Çalıştay kapsamında oluşturulan tematik masalarda su bütçesi, seviye değişimleri, kuraklık senaryoları, göl ekosistemlerinin durumu, su kullanımı ve mevcut baskılar, yasal ve kurumsal yapı, korunma önlemleri ve yönetim stratejileri değerlendirildi.

KURAKLIK TAHMİNİ VE ERKEN UYARI SİSTEMİ YOLDA

Çalıştayda yapılan değerlendirmeler sonucunda, kuraklık öncesinde çiftçilere ve ilgili kurumlara zamanında bilgi verilmesini sağlayacak “Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi”nin kurulması kararı alındı.

Bakanlık, daha önce Eğirdir Gölü için hazırlanan eylem planını örnek alarak, söz konusu sekiz göl için de acil eylem planları oluşturacak. Süreç, risk altındaki diğer doğal göllerle devam edecek.