İletişim uzmanı Taner Akkuş'tan kimlik numarası uyarısı

İletişim uzmanı Taner Akkuş, son dönemlerde gündemde olan ve toplum için ciddi bir tehdit oluşturan konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Akkuş, Meclis’te çıkarılacak yasayla TC kimlik numaralarının acil olarak değiştirilip güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

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Taner Akkuş, kimlik numaralarımıza yazılımcılar, avukatlık büroları ve kötü niyetli hackerlar tarafından kolayca erişilebileceğiyle ilgili çıkan haberlere dikkat çekerek, bu durumun ciddi riskler doğurduğunu belirtti.

Bu bilgilere yönelik kötü niyetli kullanımların oluşturabileceği tehditler nedeniyle hem ulusal hem de bireysel güvenliğin sağlanması adına mevcut kimlik numaralarının yenilenmesinin ve önleyici tedbirlerin alınmasının artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Yeni kimlik numaralarına harf veya özel karakter de eklenmeli!

‘Böyle bir değişiklikle kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesinin önüne geçilebileceğini belirtirken, yeni kimlik numaralarının güvenlik düzeyini artırmak adına, harf veya özel karakterlerin entegrasyonu sağlanarak daha etkili önleyici tedbirler uygulanmalıdır’ diyen, Akkuş; “Yeni kimlik numaralarına harf veya özel karakter de eklenmeli!“ uyarısında bulundu.

Finansal hareketler, mal varlıkları ve daha birçok bilgi Kişisel Verilerin Korunması kapsamında olmalı

Taner Akkuş; “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile bireylerin ikamet bilgilerinden sosyal güvenlik detaylarına, sınav sonuçlarından banka hesaplarına kadar pek çok kişisel verinin üçüncü şahısların eline geçebildiği iddiaları gündemde. Kişisel veriler bir bireyin mahremiyetini oluşturan temel unsurlar arasında yer alır. Bu kapsamda kimlik bilgileri, alışkanlıklar, dini inanışlar, siyasi görüşler, etnik yapı, finansal hareketler, mal varlıkları ve daha birçok bilgi Kişisel Verilerin Korunması kapsamında değerlendirilmelidir.” Vurgusunda bulundu.

Çözüm, kimlik numaralarının ivedilikle değiştirilmesi!

Çözüm ise kimlik numaralarının tamamen yenilenmesi ve güvenliği artıracak bir formatta yeniden yapılandırılmasıdır, diyen Taner Akkuş, açıklamalarına şöyle devam etti: “Özellikle rakamların yanı sıra harf ve simgeler içeren yeni kimlikler oluşturulmalı; pasaportlardan ehliyetlere kadar tüm belgeler dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak düzenlenmelidir. Ayrıca her işlem öncesinde bireyin onayı alınması zorunlu hale getirilmelidir. Dünya genelinde kişisel verilerin ele geçirilmesi için kullanılan pek çok saldırı yöntemi bulunmaktadır: phishing (oltalama), kötü amaçlı yazılımlar (malware), içeriden tehditler (insider threats) ve sosyal mühendislik saldırıları buna örnek olarak gösterilebilir. Nitekim ülkemizde 2016 yılında 49 milyon seçmenin kimlik numaralarının ve adres bilgilerinin internette dolaşıma girdiği skandalı hafızalarda tazedir. Yetkililerimizin bu tür saldırılara karşı kapsamlı bir süreç başlatması artık zorunluluk haline gelmiştir.” Dedi.

Kimlik numaralarının değiştirilmesi, yalnızca bireysel güvenliği değil, ulusal veri güvenliği standardını da yükseltir

Bu problemlerin çözümü için atılabilecek bazı adımları şu şekilde sıralayabiliriz, diyen İletişim Uzmanı Taner Akkuş, “Toplumda farkındalık artırılarak dijital okuryazarlık seviyesi yükseltilmelidir. - Kurumlar düzenli sızma testleri yapmalı, veri şifreleme tekniklerini geliştirmeli ve erişim kontrollerini sıkı şekilde uygulamalıdır. - Hukuki yaptırımlar etkili biçimde hayata geçirilerek caydırıcılık sağlanmalıdır. - Uluslararası işbirliği mekanizmaları geliştirilerek sınır ötesi veri suçlarıyla mücadelede ortak denetim süreçleri kurulmalıdır. Kimlik numaralarının değiştirilmesi, yalnızca bireysel güvenliği değil, aynı zamanda ulusal veri güvenliği standardını yükseltmek adına kritik bir adım olacaktır.” Diyerek sözlerini tamamladı.