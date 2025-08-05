Sahte diploma çetesi üyesi uyuşturucu satıcısı kendini narkotik başkomiseri yapmış

"Sahte diploma çetesi" olarak Türkiye gündemine oturan çeteyle ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu, daha önce KPSS sorularını çalma suçlaması ile yargılanmış. Çete liderinin has adamı olan uyuşturucu torbacısı ise kendini sahte e imza ile narkotikte başkomiser yapmış.

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Türkiye gündemine oturan ve kamuoyunda, "sahte diploma çetesi" olarak bilinen yapının örgüt şeması çözülmeye başladı. Ankara'da Tuzem Akademi isimli sertifika eğitimleri veren kuruluşla çalışan çeteyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin "akademisi"nin varlığını, çete lideri olarak nitelendirilen Ziya Kadiroğlu'nun elemanı Mıhyeddin Yakışır isimli sanık tarafından savcılara iletildi.

Lüks akademi merkez olmuş

Yakışır, iddianamedeki ifadesinde "Ulus'ta bulunan Tuzem Akademi isimli iş yerinde çok lüks bir şekilde döşenmiş konak şeklinde yapılmış, içerisinde serverlerdan tut, toplantı salonuna kadar her türlü detay düşünülmüş ve işlemler burada devam etmektedir" dedi.

İşyerinin altına hacker yerleşmiş

Soruşturma sırasında, Tuzem Akademi'nin sahibi Zeynep Karacan da tutuklandı. Karacan, çetenin bilgisayar kayıtlarını silme ve yazılım gibi işlerini yürüten, tutuklu sanık Gökay Celal Gülen'e ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Gökay Celal Gülen isimli şahıs Tuzem Akademi isimli işyerime defaten geldi, burada yapacağı çalışmalar için kendisine ait olarak 3 masaüstü bilgisayar, 2 adet laptop, birkaç adet yazıcı getirdi, dolaplara bıraktığı ancak benim bakmadığım görmediğim bilgisayarlar da olabilir, Gökay Celal Gülen isimli şahıs bu malzemelerini işyerimin girişin alt katına yerleştirdi, orada bulunan malzemeler Gökay Celal Gülen isimli şahsa aittir, işyerinin giriş katı bana ve ofis çalışanıma ait olan yerdir, üst kat şahsi kullanımlarım için dizayn edilmiştir."

Torbacı kendini narkotik başkomiseri yaptı

Onlar TV'nin Youtube kanalında gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel Çete üyesi 29 yaşındaki Mıhyeddin Yakışır'a ait çok şaşırtıcı bilgiler verdiler. Çetenin aktif ismi olan bu şahıs kendisine de sahte bir diploma ve e-imza temin etmiş. Orta okul mezunu olan Yakışır, kendini lise mezunu yapmış. Bu da yetmemiş. Adana'da uyuşturucu torbacısı olan Yakışır, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda başkomiser olan birinin bilgileriyle kendini başkomiser yapmış.

E imza ile donanmış



Mıhyeddin Yakışır, cebinde Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve daha birçok ismin e-imzasına sahip. İşte Yakışır'ın elindeki e-imzası olan bazı isimler:

-YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanı

-MEB Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri Daire Başkanı

-Turkcell Yönetim Direktörü

-Kahramanmaraş İş Milli Eğitim Müdürü

-Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı