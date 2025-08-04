Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte diploma ve ehliyet operasyonunda 37 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma ve ehliyet operasyonlarında 23 ilde ve 16 ilde düzenlenen iki dalga baskında toplam 197 şüphelinin yakalandığını, 37’sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda sahte belgelerle e-imza üretip kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlayan suç örgütü çökertildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahte diploma ve ehliyet operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yerlikaya, 7 Ocak 2025’te 23 ilde ve 23 Mayıs 2025’te 16 ilde eş zamanlı düzenlenen iki büyük operasyonda toplam 197 şüphelinin yakalandığını, bu kişilerden 37’sinin tutuklandığını, 150’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, ilk dalga operasyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendiğini belirterek, sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılarak kamu kurumları adına elektronik imza başvurusu yapıldığı ve bu e-imzalarla yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. 7 Ocak’ta Ankara merkezli gerçekleştirilen baskınlarda 126 şüpheli yakalanırken, 17 kişi tutuklandı.

İkinci dalga operasyonun ise 23 Mayıs’ta 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, 61 şüphelinin yakalandığını ve 20’sinin tutuklandığını ifade etti. Operasyonlar sonucunda aranan 10 kişinin de sonradan yakalandığını belirten Bakan, suç örgütünün çökertildiğini vurguladı.

İşte Ali Yerlikaya'nın paylaşımı