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HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan, Basra Valisi Esad el-İdani'yi kabul etti

Hakan Fidan, Basra Valisi Esad el-İdani'yi kabul etti

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İdani ile Ankara'da bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Basra Valisi Esad el-İdani'yi Ankara’da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, İdani ile Ankara'da bir araya geldi.

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