Hakan Fidan, Basra Valisi Esad el-İdani'yi kabul etti

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İdani ile Ankara'da bir araya geldi.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Basra Valisi Esad el-İdani'yi Ankara’da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, İdani ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Basra Valisi Esad Eydani'yi Ankara'da kabul etti. pic.twitter.com/tsr1sw8E11— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 4, 2025