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Borsa günü 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı

Borsa günü 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,06 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,99 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından genele yayılan alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de dış ticaret dengesi takip edilecek.

Öte yandan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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