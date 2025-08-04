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Kırklareli’nde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli’nde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek bilgi aldı.

Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının söndürülmesiyle Avrupa Otoyolu yeniden araç trafiğine açıldı.

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