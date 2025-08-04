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Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

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Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Beşiktaş, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i geçmesi halinde play-off'ta Lausanne (İsviçre)-Astana(Kazakistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş ilk maçını deplasmanda oynarken, Başakşehir iç sahada rakibini konuk edecek.

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