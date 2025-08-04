Numan Kurtulmuş'tan komisyona isim önerisi

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulacak komisyon ilk toplantısını yarın yapacak. Bu toplantı öncesinde Meclis'te bugün bir ön hazırlık toplantısı yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu toplantıda grup başkanvekillerine komisyonun adı için öneride bulunacak.

Abone ol

Terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantısı yarın yapılacak.Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak.Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN İSİM ÖNERİSİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve koordinatör milletvekilleri ile ön hazırlık toplantısı yapacak.Bu toplantıda yarın yapılacak ilk komisyon toplantısının ayrıntıları ele alınacak.

Kurtulmuş, siyasi partilere komisyonun adına ilişkin öneride bulundu.

O isim önerisi Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu.Bu öneri de bugün gerçekleşecek toplantıda ele alınacak.