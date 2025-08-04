BIST 10.850
DOLAR 40,68
EURO 47,07
ALTIN 4.406,17
HABER /  GÜNCEL

Numan Kurtulmuş'tan komisyona isim önerisi

Numan Kurtulmuş'tan komisyona isim önerisi

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulacak komisyon ilk toplantısını yarın yapacak. Bu toplantı öncesinde Meclis'te bugün bir ön hazırlık toplantısı yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu toplantıda grup başkanvekillerine komisyonun adı için öneride bulunacak.

Abone ol

Terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantısı yarın yapılacak.Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak.Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN İSİM ÖNERİSİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve koordinatör milletvekilleri ile ön hazırlık toplantısı yapacak.Bu toplantıda yarın yapılacak ilk komisyon toplantısının ayrıntıları ele alınacak.

Kurtulmuş, siyasi partilere komisyonun adına ilişkin öneride bulundu.

O isim önerisi Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu.Bu öneri de bugün gerçekleşecek toplantıda ele alınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli 550 isimden Trump'a Netanyahu mektubu
İsrailli 550 isimden Trump'a Netanyahu mektubu
Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
Evin içerisinde yakalanan fare tam 55 santimetre uzunluğunda...
Evin içerisinde yakalanan fare tam 55 santimetre uzunluğunda...
Bakan Fidan'dan kritik telefon! Bayramov ile görüştü
Bakan Fidan'dan kritik telefon! Bayramov ile görüştü
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Uçaklarda powerbank yasaklanıyor! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama
Uçaklarda powerbank yasaklanıyor! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama
BakanlıK harekete geçti! Para transferinde yeni dönem
BakanlıK harekete geçti! Para transferinde yeni dönem
Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler
Temmuz ayının zam ve indirim şampiyonları! İşte listenin zirvesindekiler
Semih Yalçın, Müsavat Dervişoğlu'na 'akıllı ol' deyip saydırdı: Pavyon kabadayısı kılıklı...
Semih Yalçın, Müsavat Dervişoğlu'na 'akıllı ol' deyip saydırdı: Pavyon kabadayısı kılıklı...
Kamu kurumlarına 24 saat açık kreş ve bakımevi
Kamu kurumlarına 24 saat açık kreş ve bakımevi
Galatasaray Berkan Kutlu'yu İspanyol ekibine gönderiyor!
Galatasaray Berkan Kutlu'yu İspanyol ekibine gönderiyor!
TEB'den mali veri paylaşımında dijital kolaylık
TEB'den mali veri paylaşımında dijital kolaylık