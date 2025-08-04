Semih Yalçın, Müsavat Dervişoğlu'na 'akıllı ol' deyip saydırdı: Pavyon kabadayısı kılıklı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Devlet Bahçeli'den hesap soracağını söylemesi MHP'yi kızdırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Dervişoğlu'na sert tepki gösterdi.

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Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AKILLI OL! CHP’nin altılı masa ortaklarından İP yoldaşının savrulduğu yolsuzluk rüzgârlarından kendisini kurtarmak için çareyi MHP muarızlığında bulmuş.

İP Müdürü Müsavat Dervişoğlu; olanca iş bilmezliği, hoyratlığı, nobranlığı ve kabalığıyla ispatı-ı vücut gayretindedir. Yine haddini aşmış, densizlik etmiş genel başkanımıza hesap sormaktan bahsetmiş.

Dervişoğlu, siyasi diyalog kapılarını pürhiddet bir üslup ve uzlaşmaz bir anlayışla büsbütün kapatmakta ısrarcıdır. Bunlar yetmez gibi, Dervişoğlu, vaktiyle CHP’nin koltuğunda girdiği parlamentonun temel işlevi olan yasama çalışmalarından partisini uzak tutmak için elinden geleni yapmaktadır.

Müsavat Efendi, âdeta “Mostralık partimle yasama çalışmalarına hiçbir şekilde katkı vermek istemiyorum. İnadım inat!” demektedir.

Müsavat Efendi, “Terörsüz Türkiye”ye de karşı çıkmakta, kanın akmasını ve şehit kervanlarının devam etmesini istemektedir. Çünkü “Terörsüz Türkiye”de, İP ile benzeri marjinal parti ve particiklerin istismar edebilecekleri başka mevzu kalmayacaktır.

TBMM’de bulunmasının hikmetini bilmemesi yetmiyormuş gibi, Dervişoğlu, siyasi rakiplerine karşı da edepsiz ve küstah bir tavır takınmaktadır. Bilhassa Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli hakkında bir zamanlar içimize hasbelkader sızıp kapalı devre faaliyet içinde olan Müsavat Efendi’nin sergilediği hazımsız tavır, dikkatlerden kaçmamaktadır.

Sayın Genel başkanımıza karşı İP Müdürünün takındığı şedit, saygısız ve seviyesiz tavrı şiddetle reddediyoruz. Kendisine tavsiyemiz şudur; Müsavat Efendi akıllı ol!!! Sen Türk milliyetçiliği hakkında ahkâm kesemezsin, buna siyaset ve fikir müktesebatın kifayet etmez.

Pavyon kabadayısı kılıklı Müsavat Dervişoğlu’nu; siyaset adabını öğrenmek için bir bilenden ders almaya, yok eğer aklı ve terbiyesi yetmiyorsa derhal işi ehline bırakmasını tavsiye ederiz."

Dervişoğlu ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Birinci Vazifen" mitinglerinin ilkini pazar günü Bursa'da düzenledi. Mitingde, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Meclis'te kurulacak komisyon hakkında konuşan Dervişoğlu, Devlet Bahçeli aleyhine "istifa" sloganı atılmasına üzerine "Ona karışma, o durduğu yerde dursun. Bu milletin hesabını ona soracağım" dedi.