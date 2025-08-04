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Galatasaray Berkan Kutlu'yu İspanyol ekibine gönderiyor!

Galatasaray Berkan Kutlu'yu İspanyol ekibine gönderiyor!

Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanabilir. Berkan Kutlu'nun, satın alma opsiyonuyla İspanyol ekibi Espanyol'a kiralanacağı iddia edildi.

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Yaz transfer dönemine Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle sansasyonel bir şekilde giriş yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dries Mertens, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Mathias Ross ve Przemyslaw Frankowski ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşanabilir.

Berkan Kutlu Espanyol'a çok yakın

İspanya'dan AS'ın haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer olmaya çok yakın...

Haberin devamında milli futbolcunun satın alma opsiyonuyla İspanyol ekibine kiralanacağı ifade edildi.

Espanyol'un Galatasaray'a teklifini sunduğu ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay maddesi eklediği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların Lazio ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almayan Kutlu için bu durumun transferin gerçekleşmesi için önemli bir hareket olduğuna dikkat çekildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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