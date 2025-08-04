BIST 10.866
DOLAR 40,68
EURO 47,10
ALTIN 4.393,75
HABER /  EKONOMİ

Cevdet Yılmaz'dan temmuz ayı enflasyonu ilişkin açıklama

Cevdet Yılmaz'dan temmuz ayı enflasyonu ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü koordinasyon, yapısal dönüşüm, kararlı uygulama ve ekonomide öngörülebilirliğin sürmesiyle yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi ve fiyat istikrarı içinde milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlar sayesinde enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirtti.

Tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 2,6 gerçekleşirken, geçen aya kıyasla yaşanan geçici artışta bu aya özgü yönetilen, yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin görüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyonda ise gerileme belirgin şekilde devam etmektedir. Yıllık bazda yüzde 33,52'ye inen enflasyon, geçen yıl mayıs ayından bu yana 14 aylık dönemde yaklaşık 42 puan düşmüştür. Bu görünüm, programımızın etkinliğini ve politikalarımızın ekonomide dengeyi yeniden tesis ettiğini göstermektedir. Güçlü koordinasyon, yapısal dönüşüm, kararlı uygulama ve ekonomide öngörülebilirliğin sürmesiyle, yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi ve fiyat istikrarı içinde milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz. İstikrar içinde dengeli büyümeye, istihdamımızı artırmaya, katma değeri ve verimliliği yükselten yatırımlarla ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Ardahan'da şap kabusu yaşanıyordu! O ilde vatandaşların sesi yükseldi
Ardahan'da şap kabusu yaşanıyordu! O ilde vatandaşların sesi yükseldi
Ülker’de insan kaynaklarına üst düzey atama
Ülker’de insan kaynaklarına üst düzey atama
Trump’tan skandal Gazze çıkışı! Soykırım olarak görmüyorum!
Trump’tan skandal Gazze çıkışı! Soykırım olarak görmüyorum!
40 bin dolara aldığı gemi bin dolara düştü yatırımcıların Metaverse hüsranı
40 bin dolara aldığı gemi bin dolara düştü yatırımcıların Metaverse hüsranı
İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
Fatih Sonkaya Fenerbahçe Feyenoord eşleşmesinin favorisini açıkladı
Fatih Sonkaya Fenerbahçe Feyenoord eşleşmesinin favorisini açıkladı
Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Valizden çocuk çıktı
Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Valizden çocuk çıktı
Bakan Şimşek "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" deyip ekledi: Yıl sonunda...
Bakan Şimşek "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" deyip ekledi: Yıl sonunda...
İletişim Başkanı Duran'dan İsrailli bakanlara sert tepki!
İletişim Başkanı Duran'dan İsrailli bakanlara sert tepki!
IBAN'a para transferinde bu açıklamayı yazmak artık zorunlu olacak
IBAN'a para transferinde bu açıklamayı yazmak artık zorunlu olacak
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ne zaman?