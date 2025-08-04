BIST 10.884
DOLAR 40,67
EURO 47,07
ALTIN 4.388,30
HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. Feyenoord-Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)

6 Ağustos Çarşamba:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe

ÖNCEKİ HABERLER
Öğrencilere kötü haber! Okullarda serbest kıyafet uygulamasında son gelişme...
Öğrencilere kötü haber! Okullarda serbest kıyafet uygulamasında son gelişme...
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu
Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor
Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 6,5 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 6,5 arttı
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı yıllık enflasyon kaç oldu
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı yıllık enflasyon kaç oldu
1'i şehit 2 MİT görevlisi gizli bir operasyonla getirildi! Meğer PKK'nın elindeymiş
1'i şehit 2 MİT görevlisi gizli bir operasyonla getirildi! Meğer PKK'nın elindeymiş
Vakıf Üniversitesi fiyatları nasıl karşılaştırılmalı? Tercihte nelere dikkat edilmeli?
Vakıf Üniversitesi fiyatları nasıl karşılaştırılmalı? Tercihte nelere dikkat edilmeli?
'Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü!
'Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü!
Belgenet’e sahte e imza ile girdiler müdür son dakikada farketti IP'leri belirlendi
Belgenet’e sahte e imza ile girdiler müdür son dakikada farketti IP'leri belirlendi
Stüdyo ve ekran başı şok yaşadı! 74 yaşındaki teyze 1milyonluk soruyu açtırdı...
Stüdyo ve ekran başı şok yaşadı! 74 yaşındaki teyze 1milyonluk soruyu açtırdı...
Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi var! 44 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı
Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi var! 44 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı
Hatay'da korkutan deprem AFAD duyurdu
Hatay'da korkutan deprem AFAD duyurdu