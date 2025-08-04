BIST 10.884
DOLAR 40,67
EURO 47,07
ALTIN 4.388,30
HABER /  GÜNCEL

1'i şehit 2 MİT görevlisi gizli bir operasyonla getirildi! Meğer PKK'nın elindeymiş

1'i şehit 2 MİT görevlisi gizli bir operasyonla getirildi! Meğer PKK'nın elindeymiş

MİT gizli bir operasyonla terör örgütü PKK'nın elindeki iki görevlisini Irak'tan Türkiye'ye getirdi. Haberi duyuran Abdulkadir Selvi oldu.

Abone ol

Abdulkadir Selvi, terör örgütü PKK'nın elindeki iki MİT görevlisinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. MİT görevlilerin birinin şehit olduğu ortaya çıktı.

Abdulkadir Selvi köşesinde şu bilgileri verdi:
-"MİT, büyük bir gizlilik içerisinde önemli bir operasyona imza attı. PKK’nın elindeki iki MİT görevlisi gizli bir operasyonla alındı, Türkiye’ye getirildi. Böylece PKK’nın elinde MİT görevlisi kalmadı.

Biri şehit diğeri sağ
-Ama bu arada hem sevindirici hem de üzücü haber birlikte yaşandı. Çünkü MİT görevlilerinden birinin şehit olduğu ortaya çıktı. Diğer MİT görevlisinin sağ olduğu tespit edildi. MİT, şehit olan görevlisinin naaşını PKK’nın elinde bırakmadı. Hem şehit olan görevli hem sağ olanı büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde yürütülen operasyonla Irak’tan Türkiye’ye getirildi." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeni kampanya duyuruldu! 613 bin lirası olana sıfır Togg...
Foto Galeri Yeni kampanya duyuruldu! 613 bin lirası olana sıfır Togg... Galeriye Gözat
mit
ÖNCEKİ HABERLER
Vakıf Üniversitesi fiyatları nasıl karşılaştırılmalı? Tercihte nelere dikkat edilmeli?
Vakıf Üniversitesi fiyatları nasıl karşılaştırılmalı? Tercihte nelere dikkat edilmeli?
'Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü!
'Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü!
Belgenet’e sahte e imza ile girdiler müdür son dakikada farketti IP'leri belirlendi
Belgenet’e sahte e imza ile girdiler müdür son dakikada farketti IP'leri belirlendi
Stüdyo ve ekran başı şok yaşadı! 74 yaşındaki teyze 1milyonluk soruyu açtırdı...
Stüdyo ve ekran başı şok yaşadı! 74 yaşındaki teyze 1milyonluk soruyu açtırdı...
Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi var! 44 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı
Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi var! 44 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı
Hatay'da korkutan deprem AFAD duyurdu
Hatay'da korkutan deprem AFAD duyurdu
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, 100 lirayı buldu
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, 100 lirayı buldu
İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesini bu hafta görüşecek
İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesini bu hafta görüşecek
Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyon yükseldi
Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyon yükseldi
Kassam Tugayları'ndan açlıktan zayıflamış İsrailli rehinelerle ilgili açıklama
Kassam Tugayları'ndan açlıktan zayıflamış İsrailli rehinelerle ilgili açıklama
İki nükleer denizaltı Rusya'ya karşı konuşlandı Trump duyurdu
İki nükleer denizaltı Rusya'ya karşı konuşlandı Trump duyurdu
Erdoğan'ın adaylığı için plan hazır! Deniz Zeyrek kulis yazdı
Erdoğan'ın adaylığı için plan hazır! Deniz Zeyrek kulis yazdı