1'i şehit 2 MİT görevlisi gizli bir operasyonla getirildi! Meğer PKK'nın elindeymiş

MİT gizli bir operasyonla terör örgütü PKK'nın elindeki iki görevlisini Irak'tan Türkiye'ye getirdi. Haberi duyuran Abdulkadir Selvi oldu.

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Abdulkadir Selvi, terör örgütü PKK'nın elindeki iki MİT görevlisinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. MİT görevlilerin birinin şehit olduğu ortaya çıktı.

Abdulkadir Selvi köşesinde şu bilgileri verdi:

-"MİT, büyük bir gizlilik içerisinde önemli bir operasyona imza attı. PKK’nın elindeki iki MİT görevlisi gizli bir operasyonla alındı, Türkiye’ye getirildi. Böylece PKK’nın elinde MİT görevlisi kalmadı.

Biri şehit diğeri sağ

-Ama bu arada hem sevindirici hem de üzücü haber birlikte yaşandı. Çünkü MİT görevlilerinden birinin şehit olduğu ortaya çıktı. Diğer MİT görevlisinin sağ olduğu tespit edildi. MİT, şehit olan görevlisinin naaşını PKK’nın elinde bırakmadı. Hem şehit olan görevli hem sağ olanı büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde yürütülen operasyonla Irak’tan Türkiye’ye getirildi."