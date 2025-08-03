Yeni kampanya duyuruldu! 613 bin lirası olana sıfır Togg...
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, uygun kredi imkanlarıyla kullanıcılarına avantaj sunuyor.
Togg uzun süre sonra fiyatlarına artış yaptı. Togg fiyatları 1 milyon 862 bin liradan başlayıp 2 milyon 363 bin liraya kadar yükseliyor. Ekstra donanım paketlerinin eklenmesiyle birlikte fiyatlar daha da artıyor.
Yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi dilimine giren Togg'lar yeni fiyatlardan satışa sunuldu.
Togg satış kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Sıfır faizli, yüksek tutarlı kredilerle neredeyse ikinci el eski bir otomobil parasına sıfır Togg alınabiliyor.
Kampanyaların sunduğu avantajlar
Togg T10X V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara ilişkin kredi kampanyası duyuruldu. Bireysel kullanıcılar için 250 bin lira, 12 ay vadeli olan kredide faiz oranı yüzde 0 ve aylık ödeme 20 bin 833 lira oldu.