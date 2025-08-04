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Hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi var! 44 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler için nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, jandarma siber suçlarla mücadele daire başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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