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Kahvehanede silahlı kavga: 12 kişi yaralandı

Kahvehanede silahlı kavga: 12 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kurşunların isabet ettiği iki araçta maddi hasar oluştu.

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki 2 araca isabet ettiği görüldü.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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