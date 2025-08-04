Galatasaray'a dev teklif! Premier Lig ekibi Barış Alper Yılmaz'ı istiyor
Premier Lig ekiplerinden biri milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın peşinde. Galatasaray'a yapılan teklif dudak uçuklattı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray iç transferde de hareketli günler geçirirken geçtiğimiz günlerde yeni bir imza daha resmen açıklanmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, 25 yaşındaki milli futbolcuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarılmıştı.
Reddedilemeyecek teklif
Bu gelişmeden çok kısa bir süre sonra yıldız ismi Galatasaray yönetiminin reddedemeyeceği bir teklif yapıldı.
Gazeteci İbrahim Seten’in TV100 ekranlarında paylaştığı bilgilere göre, Premier Lig ekiplerinden biri, milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu.