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Trabzonspor'dan 2025-2026 futbol sezonu için isim önerisi

Trabzonspor'dan 2025-2026 futbol sezonu için isim önerisi

Trabzonspor, 2025-2026 futbol sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi" olarak adlandırılması için resmi başvuruda bulunuldu.

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Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp olarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi oldukları kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz.

Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz."

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