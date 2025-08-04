Baykar, Kızılelma’nın 6. prototipini üretime aldı

Türkiye’nin milli insansız savaş uçağı Kızılelma’nın seri üretimi, Ukrayna yapımı AI-322F turbojet motoruyla başladı. Baykar, 2026’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan Kızılelma’nın altıncı prototipini üretim hattına aldı. Uçak, süpersonik hızlara ulaşabilecek ve gelişmiş radar görünmezliğiyle donatıldı.

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Ukrayna merkezli Ukrainska Pravda, Türkiye’nin milli insansız savaş uçağı Kızılelma’nın seri üretimine Ukraynalı AI-322F turbojet motoru ile başlandığını açıkladı.

Habere göre, Türk savunma sanayi firması Baykar, 2026’da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan KIZILELMA’nın altıncı prototipini üretim hattına aldı.

"KIZILELMA, İNSAN HAYATINI RİSKE ATMADAN EN TEHLİKELİ GÖREVLERİ ÜSTLENECEK"

Haberde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın açıklamalarına da yer verildi. Bayraktar, insansız hava araçlarının savaş alanındaki rolünün tamamen değiştiğine işaret ederek, "İHA'lar artık yalnızca keşif değil, doğrudan muharebe unsuru" dedi ve Kızılelma'nın, insan hayatını riske atmadan en tehlikeli görevleri üstlenebileceğini vurguladı.

SÜPERSONİK HIZLARA ÇIKABİLECEK

Ukrainska Pravda ve bağlı teknoloji yayınları, Kızılelma’nın motorunun, Ukrayna yapımı AI-322F turbojetin modifiye edilmiş bir versiyonu olduğunu aktardı. Bu motor sayesinde Kızılelma’nın süpersonik hızlara çıkabileceği belirtildi.

Kısa güvertelerden kalkabilen, otomatik iniş yapabilen ve 1,5 tona kadar mühimmat taşıyabilen Kızılelma, gelişmiş radar görünmezliği ve AESA radarı ile donatıldı. Uçak, düşük radar izi ve durumsal farkındalık kabiliyetiyle hava muharebe sistemlerinde yeni bir safhaya geçiş olarak tanımlanıyor.

Bunun yanı sıra Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin dünyada seri İHA üreten ilk ülke olduğunu ve 2025 itibarıyla küresel pazarda yüzde 65'lik paya ulaştığını belirtmişti.

Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah KIZILELMA daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde. KIZILELMA'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak KIZILELMA'da."