Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son saldırılarında 119 kişinin hayatını kaybettiği, 866 kişinin yaralandığını açıkladı; toplam ölü sayısının ise 9 bin 350’ye ulaştığı belirtildi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 119 ölü ve 866 yaralının getirildiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra, Bakanlıktaki "İhbar ve Kayıp Kişiler Dosyası Takip Komisyonu'nun, yakın zamanda İsrail saldırılarında 290 kişinin öldüğüne ilişkin verileri onaylayarak bunu toplam bilançoya yansıttığı" aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 350 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 37 bin 547 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1487 kişinin öldürüldüğü, 10 bin 578 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 93'ü çocuk olmak üzere 175'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 839'a, yaralıların sayısının da 149 bin 588'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.