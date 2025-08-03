O ilimizde havai fişek ve meşale kullanımı yasaklandı

Kastamonu Valiliği, orman yangınları riskini önlemek amacıyla il genelinde havai fişek, meşale, işaret fişeği ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin kullanımını 1 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında yasakladı. Karara uymayanlara idari yaptırım uygulanacağı belirtilirken, akaryakıt satışlarında da çeşitli kapların kullanımına ilişkin düzenlemeler getirildi.

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Kastamonu Valiliği, orman yangınları riski nedeniyle il genelinde havai fişek, meşale ve işaret fişeği gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanımını 15 Ekim’e kadar yasakladı. Karara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, muhtemel terör eylemleri, sabotaj, kundaklama, molotofkokteyli kaynaklı saldırılar ile orman yangınlarının önlenmesi için kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda il sınırları içerisinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanılmasının 1 Ağustos-15 Ekim arasında yasaklandığı belirtildi.

Bidon, varil, şişe gibi kaplarla yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak da uyarıların yer aldığı açıklamada, "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin ilgili maddesine göre, çeşitli kaplarla gerçekleştirilen akaryakıt satışları, ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne plaka numarası yerine plakasız yazılıp, müşterinin adı soy adı, unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası bilgileri girilerek yapılabilecek. Karara uymayan akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde ilgili kanuna göre yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi başta olmak üzere, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınan kararlara uyulmasını gerektiğinin altı çizildi.