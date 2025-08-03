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İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan bir haftalık süreçte gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. İşte trafikte en çok yapılan hatalar...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin ülke genelinde yürüttüğü kontrollerde, 2 Milyon 845 bin 632 araç denetlendiği paylaşıldı.

İŞTE EN ÇOK CEZA ALDIRAN HATALAR:

Hız sınırına uymayan sürücü oranı %24,

Periyodik muayenesini yaptırmayan sürücü oranı %5,6,

Emniyet kemeri kullanmayan sürücü oranı %5,

Sürücü belgesiz araç kullanan sürücü oranı %3,2,

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan sürücü oranı %1,5 ve

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücü oranı %0,002.

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