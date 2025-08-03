Semih Kılıçsoy resmen Cagliari'de

Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 87 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Semih Kılıçsoy'dan veda mesajı

Semih Kılıçsoy, veda mesajı yayımladı. 19 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"10 yaşında kapısından girdiğim, bana aile olan Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her zaman taraftarımızın önünde oynamayı, onların benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı... İki taraf için de hayırlı olmasını umuyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim."