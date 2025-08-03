BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşar ile Koyulhisar arasında yapımı devam eden 27 kilometre uzunluğundaki yolda incelemelerde bulundu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'le birlikte, Doğanşar ile Koyulhisar ilçelerini birleştirecek yol yapım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, 27 kilometrelik yol sayesinde ulaşımın ciddi manada kolaylaşacağını ifade etti.

Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak - Resim: 0

Bu yıl yolun 2,5 kilometresinin bitirileceğini belirten Şimşek, "Ütük Köprüsü tamamlanmış olacak. 2-3 yıl içerisinde de yolun tamamının bitirilmesi hedefleniyor." dedi.

Şimşek, yolun tamamlanmasının ardından Sivas'ın Karadeniz Bölgesi'ne daha da yaklaşacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten yöre için çok önemli bir yol. Doğanşar'ın kaderini değiştirecek ve Doğanşar'ı lokasyon olarak daha da güçlendirecek bir yol. Geminbeli Geçidi'ne alternatif teşkil edecek bir yol. İnşallah bu yol bittiği zaman Sivas ile Karadeniz bağlantısı daha da güçlenecek ve tahminlerimize göre yolda 100 kilometrelik bir kısalma olacak. Sivas'tan Karadeniz'e, Karadeniz'den Sivas'a daha kolay ulaşılacak.

Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak - Resim: 1

Bu yolu yöremize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, desteklerinden dolayı milletvekillerimize, diğer yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu yolun yapımını üstlenen firmamıza da şimdiden kolaylıklar diliyor, kazasız belasız bir yol çalışması temenni ediyorum."

Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak - Resim: 2

Sivas'tan Karadeniz Bölgesi'ne ulaşım yapılacak yolla daha da kısalacak - Resim: 3

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim
Foto Galeri Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Gazze'de 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti!
Gazze'de 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti!
Mısır medyası: 107 ton yakıt taşıyan 2 tanker Gazze’ye girmek üzere
Mısır medyası: 107 ton yakıt taşıyan 2 tanker Gazze’ye girmek üzere
AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyali
AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyali
Çevreyi kirletenlere yılın ilk yarısında 2 milyar 657 milyon ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere yılın ilk yarısında 2 milyar 657 milyon ceza kesildi
Türkiye'de bilinen en büyük vaka! Kendisi de doktorlar da inanamadı: "Şok geçirdim"
Türkiye'de bilinen en büyük vaka! Kendisi de doktorlar da inanamadı: "Şok geçirdim"
İstanbul'un yeni konut hattı! Damla Kent Projesi başlıyor! Nereye yapılacak?
İstanbul'un yeni konut hattı! Damla Kent Projesi başlıyor! Nereye yapılacak?
"Huzur İstanbul" uygulamasında 677 kişi yakalandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 677 kişi yakalandı
Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sallanmıştı
Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sallanmıştı
Adana'da FETÖ firarisi eski uzman çavuşlar yakalandı
Adana'da FETÖ firarisi eski uzman çavuşlar yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı
BDDK İstanbul'da işçi arıyor... Kurayla belirlenecek
BDDK İstanbul'da işçi arıyor... Kurayla belirlenecek