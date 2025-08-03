Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 22 göçmen kaçakçısının tutuklandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda, 102 şüpheli göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılarından 22'sinin tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."