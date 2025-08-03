BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 22 göçmen kaçakçısının tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda, 102 şüpheli göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılarından 22'sinin tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Resim: 0

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeni kampanya duyuruldu! 613 bin lirası olana sıfır Togg...
Foto Galeri Yeni kampanya duyuruldu! 613 bin lirası olana sıfır Togg... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
BDDK İstanbul'da işçi arıyor... Kurayla belirlenecek
BDDK İstanbul'da işçi arıyor... Kurayla belirlenecek
Isı stresi vücudunuzun ayarlarıyla oynuyor
Isı stresi vücudunuzun ayarlarıyla oynuyor
ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar gönderdiği iddiası
ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar gönderdiği iddiası
Eski AK Parti ilçe başkanı traktör kazasında hayatını kaybetti
Eski AK Parti ilçe başkanı traktör kazasında hayatını kaybetti
İsrail, Filistin Kızılay'ı karargahını bombaladı: Ölü ve yaralılar var
İsrail, Filistin Kızılay'ı karargahını bombaladı: Ölü ve yaralılar var
Manisa'da peş peşe iki deprem! 10 dakika arayla gerçekleşti
Manisa'da peş peşe iki deprem! 10 dakika arayla gerçekleşti
Temmuz ayı zam şampiyonu kiraz, ucuzluk lideri karpuz
Temmuz ayı zam şampiyonu kiraz, ucuzluk lideri karpuz
Bonzai içeceği pazarlayan torbacı operasyonla yakalandı!
Bonzai içeceği pazarlayan torbacı operasyonla yakalandı!
Kayseri'de yayanın feci ölümü!
Kayseri'de yayanın feci ölümü!
Ankara'yı sağanak vurdu! Kanalizasyon taştı, evleri su bastı
Ankara'yı sağanak vurdu! Kanalizasyon taştı, evleri su bastı
Uçuşlarda yeni dönem! El bagajındaki o yasak artık kalkıyor
Uçuşlarda yeni dönem! El bagajındaki o yasak artık kalkıyor
Ordu'da kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu'da kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı