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Bonzai içeceği pazarlayan torbacı operasyonla yakalandı!

Bonzai içeceği pazarlayan torbacı operasyonla yakalandı!

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bonzai kimyasalı emdirilmiş kağıtlarla hazırlanan uyuşturucu içeceği pazarlayan şüpheli yakalandı.

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bonzai kimyasalı emdirilmiş kağıtlarla hazırlanan uyuşturucu içeceği pazarlayan şüpheli, özel harekât ve narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği belirlenen F.B. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın, kâğıt ve peçetelere emdirilen bonzai kimyasalıyla uyuşturucu etkili içecek ürettiği ve bu maddeyi şehre pazarladığı tespit edildi.

F.B.’nin bulunduğu Hıdırağa Mahallesi’ndeki ikamete, Özel Harekât ve Narkotim ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda F.B. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 gram A-M kimyasal maddesi (bonzai hammaddesi), yaklaşık 1 kilogram bonzai üretilebilecek miktarda kimyasal madde ile uyuşturuc

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