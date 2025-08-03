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Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu: "Telaşın boşuna değil"

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu: "Telaşın boşuna değil"

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri'de tutuklu bulun İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sana hayatın boyunca göremeyeceğin makamları bahşeden milletin önüne sandığı getir! Herkes biliyor ki, telaşın boşuna değil" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesi üzerinden eleştirilerde bulundu. Orman yangınları ve İstanbul'da yaşanan sorunlarla ilgili olarak, "İstanbul’un içme suyu projesini tek imzayla iptal eden sensin. 16 milyon İstanbulluya, İSKİ’ye, İBB’ye haber vermeyen, ilan etmekten korkup gizleyen sensin" dedi.

İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi;

"Orman yangınlarını söndüremiyorsun, Mutfaktaki yangını söndüremiyorsun, Adalet sistemindeki yangını söndüremiyorsun, Hepsinden önemlisi milletin yüreğindeki yangını söndüremiyorsun!

Herkes biliyor ki, telaşın boşuna değil, çünkü gitme vaktin geldi. Sana hayatın boyunca göremeyeceğin makamları bahşeden milletin önüne sandığı getir!"

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