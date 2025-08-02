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Galatasaray'da Osimhen ve Sane imzayı attı

Galatasaray'da Osimhen ve Sane imzayı attı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni transferleri Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenledi. İmzayı atan Osimhen'in ilk sözleri "Merhaba Galatasaray" oldu.

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Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Victor Osimhen, tercihini yine sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı veren Osimhen'i bonservisiyle transfer edebilmek için büyük çaba harcadı.

Galatasaray, sözleşmesinde 75 milyon euroya serbest kalma hakkı bulunan Osimhen için Napoli ile uzun süre pazarlık yaptı ve Nijeryalı golcüyü kadrosuna kattı.

OSIMHEN VE SANE İMZAYI ATTI

Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan Lazio maçı öncesi Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni düzenledi.

Tören için sahanın ortasına kurulan platforma çıkan Osimhen ve Sane taraftarları selamladı..

Büyük bir coşkuyla karşılanan yeni transferlere ilgi büyüktü.

OSIMHEN: MERHABA GALATASARAY

Sane ve Osimhen imzayı atarken, kısa bir konuşma yaptı. 

İmzadan sonra konuşma yapan Osimhen'in ilk sözleri şunlar oldu:

Merhaba Galatasaray. Çok teşekkür ediyorum.. Solo il Gala.. Sadece Galatasaray!

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