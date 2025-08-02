Ardahan'da trafik kazası! 3 kişi yaralandı...

Ardahan'da, otomobilin otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Abone ol
L.M. idaresindeki 34 CVD 818 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Otbiçen köyü mevkisinde O.K'nin kullandığı 53 ACK 659 plakalı otobüse yandan çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobil sürücüsü L.M. ile aynı araçtaki M.S. ve S.K. yaralandı.
Ekiplerce sıkıştıkları yerde çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.