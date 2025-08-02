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Ardahan'da trafik kazası! 3 kişi yaralandı...

Ardahan'da trafik kazası! 3 kişi yaralandı...

Ardahan'da, otomobilin otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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L.M. idaresindeki 34 CVD 818 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Otbiçen köyü mevkisinde O.K'nin kullandığı 53 ACK 659 plakalı otobüse yandan çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü L.M. ile aynı araçtaki M.S. ve S.K. yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları yerde çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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