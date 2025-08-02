Öcalan'ın İmralı notları: Silah bırakmayın diyen ülkeler var

Abdullah Öcalan'ın mayıs ayında İmralı'da DEM Heyeti ile yaptığı görüşmeye ait notlar ortaya çıktı. Görüşme kayıtlarında bazı uluslararası aktörlerin PKK'ya "silah bırakmama" yönünde telkinlerde bulunduğu ifade edildi.

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Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre, Meclis'te PKK'nın silah bırakma sürecine dair komisyon çalışmaları kapsamında mayıs ayında İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ait 28 sayfalık notlar dikkat çekici değerlendirmeler içeriyor.

Sözcü yazarı Erkin, bugünkü yazısında notlara dair şunları aktardı:

"İmralı görüşmesinde yine iddialara göre Öcalan'ın 'Bu işi siyaset çözmeli ve yüzde 5 kaldı' vurgusu dikkat çekici:

'Daha derin olmanız lazım. Sabri arkadaşa telekonferansta dedim: 'Yaşamayı da savaşmayı da bilmiyorsunuz'. Yetkililer bile şaşırdı. Halen geçerliliğini koruyor. PKK'nın kendini fes etmesi yüzde 50, ulusal kurtuluş çizgisinden vazgeçmesi yüzde 25, çağrının yapılmış olması yüzde 10. Toplam yüzde 85 eder. Sizlerin (yetkilileri kast ederek) yaptıkları ve yürüttükleri pratik işleri de yüzde 10 sayarsak. Toplam yüzde 95 demektir. Geriye kalan yüzde 5'tir ve bu siyasilere kalan kısmıdır. Bakın! Kıyameti koparın. Bunu söylemeniz gerekir. Siyasilere söylemek gerekir yüzde 5'i nasıl yapamazsınız.'"

"'Silahı bırakmayın' diyen ülkeler"

Görüşme notlarında Öcalan'ın süreçle ilgili 'Çomak sokmak isteyenler var. Bana göre bu masa ve konuşulanlar tarihi. Yüzde yüz başarılı olur mu, bu olamaz. Bozucular var' cümlelerinden sonra ­heyetin şu tespiti çarpıcı:

'Dışarıdan bozmak isteyenler varmış. Kandil'in belirttiğine göre çağrı sonrası etkili güçler araya giriyor. Kendileriyle görüşmek istiyorlar. 'Silah bırakmayın' diyorlar. 'Rojava'da neden federasyon istemiyorsunuz?' diyorlar. BM ve başka güçler süreci desteklediklerini söylüyorlar. Ama alttan alta ilişkiye geçip 'silah bırakmayın' diyorlarmış. Şimdiye kadar merhaba demekten çekinenler Kandil'le görüşmek istiyorlar. Üst düzeyde stratejik ilişki geliştirmek istiyorlar. Hareketi destekleme eğilimi taşıyorlar.'

Öcalan'ın bu bilgilere karşı verdiği yanıta bakalım:

'Yani şimdi diyorlar. İlginç. Bugüne kadar demediler. Şimdi diyorlar. Amerika, İsrail ve İran kanatları değil mi? (Heyete dönüyor) Bakın, görün bunu. Anlayın ve sonuç çıkarın diyorum size. Bakın bu kozun ellerinden alınması onları korkuttu. Peki ne yapalım? Lütfen gizli toplantı yapıyormuşuz gibi rahat konuşun. Açık bir şekilde görüşlerinizi söyleyin.'"