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Adana Demirspor'un kalecisinin acı günü! Babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana Demirspor'un kalecisinin acı günü! Babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kuyumcu iş yerinde silahla vurularak ölmüş bulundu. Öldürülen kişinin Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası olduğu ortaya çıktı.

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Dağlıoğlu Mahallesi'nde kuyumcu Abdurrahman Eser'in iş yerinden silah sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyumcuya giren ekipler, Eser'i silahla vurularak ölmüş buldu. Eser'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Abdurrahman Eser'in, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası olduğu öğrenildi.

Adana Demirspor Kulübünce, sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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