TOGG T10X yeni fiyatı açıklandı ÖTV sonrası hesaplar değişti

Elektrikli otomobillerin Özel Tüketim Vergisi oranların değişmesinin ardından Togg yeni fiyat listesini yayınladı. Standart menzil T10X, 422 bin lira artarak 1 milyon 862 bin liraya yükseldi.

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Yeni fiyat listesi ile birlikte Togg'un sedan modeli T10F'in de satışa çıkması bekleniyordu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg T10F'in Haziran ya da Temmuz ayında satışa çıkacağını ve ilave yeniliklerinin olacağını belirtmişti. Yeni fiyat listesinde yer almayan sedan modelin ne zaman çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren listeye göre T10X modelinin fiyatları nasıl şekillendi?

GÜNCEL TOGG FİYATLARI NE KADAR?

TOGG T10X modeli satın almak isteyenler için üç farklı opsiyon sunuyor.

ESKİ FİYAT LİSTESİ

T10X V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 ₺

TOGG T10X 4MORE DA MI SATIŞA HAZIRLANIYOR?

Togg T10X'in 4x4 modeli olan T10X 4More geçtiğimiz günlerde Togg'un otoparkında görüntülenmişti.

Güç anlamında büyük özelliklere sahip olarak ve birçok otomobilden daha güçlü olacak olan T10X 4More'un 435 beygir güçte olması bekleniyor.

700Nm torku olacağı iddia edilen T10X 4More'un çift motorlu olarak üretilecek.

TASARIMINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Togg T10X 4More'un tasarımı diğer T10X'lerle aynı. İç mekanda sürekli 4 çeker ya da 2 çekere düşürmek için kullanılacak tuş takımı ilave edilebilir ya da son teknoloji ekranlar üzerinden dokunmatik menüden ayar yapılabilir.

Dış görünüşte sadece bagaj kapağının sağ alt tarafına 4More yazısı eklenmiş durumda.