Evden gelen kötü koku vahşeti ortaya çıkardı! Tutuklanan bakın kim çıktı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde evinde ölü bulunan kadın ve birlikte yaşadığı erkeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadının oğlu tutuklandı.Zanlının, olayda kullandığı 2 bıçak, eldiven, kask, kanlı kıyafetler ve annesinin cep telefonunu sakladığı ormanlık arazide ele geçirildi.

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İnönü Mahallesi'nde bir sitedeki daireden kötü koku alan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler, Nilüfer T. (63) ile birlikte yaşadığı Yusuf Yıldırım'ın (78) kesici alet darbeleriyle hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 25 Temmuz'da yaşandığı değerlendirilen olayın şüphelisinin Nilüfer T'nin oğlu N.E.T. (41) olduğu belirlendi.

Ormanlık arazide bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlının, olayda kullandığı 2 bıçak, eldiven, kask, kanlı kıyafetler ve annesinin cep telefonunu sakladığı ormanlık arazide ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Uzun süre planlayıp hırsızlık süsü vermiş

Zanlının, olayı gerçekleştirmek için uzun süre plan yaptığı, cinayet günü güvenlik kameralarınca tespit edilmemek için kask taktığı, eldiven kullanarak olaya hırsızlık süsü verebilmek için de ikameti dağıttığı öğrenildi.