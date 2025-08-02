BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Herkes bu imamı konuşuyor: Namaz kıldığı esnada düşen çocuğu kurtardı...

Herkes bu imamı konuşuyor: Namaz kıldığı esnada düşen çocuğu kurtardı...

Çorum'da bir camide, müezzinlik mahfilinden düşen çocuğu namazını bozarak havada yakalayan imam, ani refleksiyle olası bir faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, imamın bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

Abone ol

Çorum'da bir camide yaşanan olay, hem yürekleri ısıttı hem de sosyal medyada takdir topladı. Müezzinlik mahfilinde oyun oynarken dengesini kaybedip düşen küçük bir çocuğu, cami imamı namazını bozarak havada yakaladı.

OLAY ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kameralarına da yansırken, imamın ani refleksi sayesinde çocuk yara almadan kurtuldu. Cemaatin şaşkın bakışları arasında yaşanan bu an, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"GERÇEK KAHRAMANLIK BUDUR"

İmamın gösterdiği dikkat ve hassasiyet, kullanıcılar tarafından "Gerçek kahramanlık budur", "Namazı bozmak değil, can kurtarmak sevaptır" gibi yorumlarla takdir edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Demirtaş tahliye edilecek mi? Şamil Tayyar'dan Abdullah Öcalan iddiası
Demirtaş tahliye edilecek mi? Şamil Tayyar'dan Abdullah Öcalan iddiası
Özel sağlık sigortasına yüzde 100 zam! İndirim için bunu yapın
Özel sağlık sigortasına yüzde 100 zam! İndirim için bunu yapın
14 ilde DEAŞ operasyonu 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu 26 şüpheli yakalandı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi
Tatildeki düzensizlik çocukları hasta ediyor! Prof. Dr. Cihangir Akgün'den kritik uyarı
Tatildeki düzensizlik çocukları hasta ediyor! Prof. Dr. Cihangir Akgün'den kritik uyarı
CHP lideri Özgür Özel: Tane tane oy toplamaya hazır mısınız?
CHP lideri Özgür Özel: Tane tane oy toplamaya hazır mısınız?
Trump 'doğru mu değil mi bilmiyorum' dedi duyum paylaştı
Trump 'doğru mu değil mi bilmiyorum' dedi duyum paylaştı
İsrail ordusu Gazze'de yardım dağıtım noktasını vurdu: 12 ölü 90 yaralı
İsrail ordusu Gazze'de yardım dağıtım noktasını vurdu: 12 ölü 90 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Kahreden olay! 1 yaşındaki bebek 9'ncu kattan düştü
Kahreden olay! 1 yaşındaki bebek 9'ncu kattan düştü
Gazze'yi ziyaret eden Witkoff: Amacım Trump'a durumu net şekilde anlatmak
Gazze'yi ziyaret eden Witkoff: Amacım Trump'a durumu net şekilde anlatmak
Bakan Fidan’dan Hamas heyetiyle kritik görüşme
Bakan Fidan’dan Hamas heyetiyle kritik görüşme