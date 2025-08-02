CHP lideri Özgür Özel: Tane tane oy toplamaya hazır mısınız?

CHP Genel Başkanı Özel, Aksaray'daki mitingde konuştu. Ne yapılırsa yapılsın seçim sandığının kurulacağını söyleyen Özel "Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu oradan çıkacak. Türkiye'nin sorunları ve sıkıntıları çözmek için, gençlerin yüzünü güldürmek için omuz omuza verip kol kola girerek bir yola çıktık hazır mısınız? " diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bu ülkede yaşayan herkesi madden, manen ve siyaseten eşitlemek için el ele omuz omuza vereceklerini söyledi.

Kutuplaşma, "karşı tarafı şeytanlaştırma" ve "arkayı kalabalıklaştırma" siyasetinden milletin çok çektiğini belirten Özel, "Biz Aksaray'a kutuplaştırmaya değil kucaklaşmaya geldik. Bizim siyasetimizin ötekisi berikisi yok ve kimseyi itmez kakmaz, hor görmez. Artık o eski günler geçti. Bundan böyle biz sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratlarla liberal demokratları, Kürt’ü, Türk’ü, Alevi'yi birlikte kucaklıyoruz." diye konuştu.

"CHP yoksa o komisyondan korkun"

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik TBMM'de kurulacak komisyona değinen Özel, şöyle konuştu:

"CHP olarak konuştuk ve tartıştık. TBMM'deki komisyona arkadaşlarımızı gönderdik. Buradan hepinizin gözünün içine bakarak söylüyorum, bir yerde veya komisyonda CHP yoksa o komisyondan korkun. CHP varsa Cumhuriyet'in teminatı orada. Bazıları endişe ediyor veya korkuyor. Bizim olduğumuz yerde kimse bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne dokunamaz ve Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa yapılamaz. CHP bugün Türkiye'nin birinci partisi."

"Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu oradan çıkacak"

Özel, Türkiye'nin yaşadığı sorunların çaresiz olmadığını, her derdin bir çaresinin bulunduğunu, o çarenin de adının CHP olduğunu savundu.

Ne yapılırsa yapılsın seçim sandığının kurulacağını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu oradan çıkacak. Türkiye'nin sorunları ve sıkıntıları çözmek için, gençlerin yüzünü güldürmek için omuz omuza verip kol kola girerek bir yola çıktık hazır mısınız? Gençlere yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. Seçim sandığı gelene kadar hepiniz birer cumhurbaşkanı adayı olarak her sabah yataktan kalkmaya hazır mısınız? Kapı kapı gezmeye herkesin yanına varmaya, dertlinin derdini dinlemeye çözüm önerilerimizi anlatmaya tane tane oy toplamaya hazır mısınız? 100 yıl sonra 100 yıl önceki gibi bir daha başarmaya ve kazanmaya demokrasiyi tekrar kurmaya hazır mısınız?"