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Kahreden olay! 1 yaşındaki bebek 9'ncu kattan düştü

Kahreden olay! 1 yaşındaki bebek 9'ncu kattan düştü

İstanbul Zeytinburnu’nda bir sitenin 9. katından düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Zeytinburnu'nda bir binanın 9. katından düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Veliefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın 9. katından bir kız bebek henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki A.R.S. kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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